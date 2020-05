Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Zwei Fahrräder von Grundstück gestohlen

Tatzusammenhänge werden geprüft

Alsbach-Hähnlein (ots)

Zwischen Freitag (8.5.) und Sonntag (10.5.) haben Diebe ihr Unwesen in der Lindenstraße getrieben und sich Zutritt zu dem Anwesen eines Einfamilienhauses verschafft. Dort entwendeten die Täter zwei Fahrräder, die in einem Schuppen sowie unter einem Carport untergestellt waren. Ob die Tat möglicherweise in Verbindung mit den am vergangenen Wochenende ebenfalls ins Visier geratenen Fahrzeugen steht (wir haben berichtet) ist Gegenstand der andauernden Untersuchungen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt nimmt in diesem Zusammenhang alles Sachdienliche unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4594124

