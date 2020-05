Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Über das Dach ins Modegeschäft

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Polizei ermittelt

Weiterstadt (ots)

Gewaltsam haben noch unbekannte Täter am Sonntag (10.5.) versucht in die Geschäftsräume eines Modehauses zu gelangen. Gegen 3.30 Uhr hatten sie dafür das Dach des Gebäudes betreten und ein Oberlicht zerstört. Durch das Auslösen der Alarmanlage wurden die Kriminellen mutmaßlich bei ihrer weiteren Vorgehensweise gestört und flüchteten. Zurück ließen sie einen Schaden, der aktuell auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten konnten, werden gebeten sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler von der Darmstädter Kriminalpolizei alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

