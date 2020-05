Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Mehrere Autos nach Wertgegenständen durchsucht

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Mindestens sechs Autos unterschiedlichster Hersteller sind am vergangenen Wochenende im Ortsteil Alsbach in das Visier von Kriminellen geraten. Zwischen Samstag (9.5.) und Sonntag (10.5) waren die Fahrzeuge in der Hauptstraße, Am Grenzweg, in der Ernst-Pasque- und in der Jugenheimer Straße von den Tätern nach Wertgegenständen durchsucht worden. Dabei erbeuteten die Diebe unter anderem Geldbörsen. Das gesamte Ausmaß der Beute ist abschließend jedoch noch nicht bekannt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

