Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unfall mit zwei Motorrollern

Radfahrer als wichtige Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (8.5.), gegen 17.26 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Rollerfahren "In der Röth". Zur Klärung des Unfallhergangs, sucht die Polizei zwei Radfahrer als wichtige Zeugen.

Sowohl die Rad- als auch die Rollerfahrer fuhren die Straße "In der Röth" in Richtung "Ginsheimer Straße" entlang. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholten die Rollerfahrer hintereinander die beiden Velos. Während des Überholens, kam es zum Zusammenstoß der Motorroller, wobei ein 52-Jähriger leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme befand sich der andere Rollerfahrer nicht mehr am Unfallort.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizeistation in Rüsselsheim nach Zeugen, insbesondere den zwei Radlern, die den Zusammenstoß und die weiteren Umstände mitbekommen haben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

