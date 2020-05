Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht, Sachschaden an Außenspiegel ca. 100,-EUR

64572 Büttelborn/Klein-Gerau (ots)

Eine Geschädigte parkte ihren gelben Skoda Rapid in Klein-Gerau, Käthe-Kollwitz-Straße. Dies erfolgte im Zeitfenster 11.05.20 09:30 - 10:10 Uhr. Am abgestellten Wagen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Dieser wies zum Bürgersteig und durch unbekannte Person(en) wurde das Spiegelglas zum Splittern gebracht. Leider wurde am Pkw keinerlei Notiz hinterlassen und somit besteht der Verdacht der Verkehrsunfallflucht.

