Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Schmuck entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Gernsheimer Straße rückte am Freitag (8.5.), zwischen 15.40 und 16.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten drangen durch ein Fenster in die Wohnung ein. Im Schlafzimmer durchwühlten sie die Schränke und erbeuteten Schmuck. Im Anschluss konnten die Kriminellen, mit 6 Halsketten im Schlepptau, unerkannt flüchten.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell