Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: LKW mit Farbe beschmiert

5000 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (9.5.) und Sonntag (10.5.) haben Vandalen ihr Unwesen in der Alsfelder Straße bei der Eissporthalle getrieben und einen dort abgestellten Lastwagen mit Farbe beschmiert. Der dabei verursachte Schaden wird aktuell auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

