Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach-Zotzenbach: Einbrecher in leerstehender Wohnung

Rimbach (ots)

Beim Einzug in das neue Heim in der Bahnhofstraße, Nähe der Bachgasse hat der Wohnungsinhaber am Sonntagabend (10.5.) gleich feststellen müssen, dass sich Einbrecher in den leerstehenden Räumen aufgehalten hatten. Ein Fenster war aufgebrochen und in der Wohnung blieb der Müll der Unbekannten zurück. Die Tat in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses kann bis zum 1. Mai zurückliegen.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

