Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Wattenheim: Jugendliche auf dem Golfplatz

Schäden in Höhe von etwa 1000 Euro festgestellt

Biblis (ots)

Die Polizei in Lampertheim (DEG) ist auf der Suche nach den Personen, die auf dem Golfplatz in Biblis-Wattenheim Schäden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht haben.

Die Verantwortlichen des Golfplatzes stellten am Freitag (8.5.) auf der Golfbahn selbst sowie an den Beschilderungen massive Beschädigungen fest. Bereits seit einigen Monaten wurden immer wieder Jugendliche mit Fahrrädern auf dem Gelände gesehen, wie sie unter anderem mit ihren Rädern in den Sandbereich gesprungen sind.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen und den Verursachern der Schäden geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Lampertheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206 / 94400.

