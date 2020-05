Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Wiebelsbach: Polizei bringt ausgesetzte Katzenbabys ins Tierheim

Wer kann Hinweise zur Herkunft geben?

Groß-Umstadt (ots)

Am Sonntag (10.5.) hat eine aufmerksame Anwohnerin "Bei den Stockwiesen", drei Katzen, ausgesetzt in einer rosa-schwarzen Transportbox, gefunden. Bei zwei der Tiere handelt es sich um circa 6 bis 8 Wochen alte, rotweiß getigerte, Katzenbabys. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Polizeiwache haben die Ordnungshüter die Tiere in die Obhut des Tierheims übergeben. Zudem haben die Beamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang fragen die Polizisten: Wer kann Hinweise zur Herkunft, den Besitzern der Katzen oder der Transportbox geben? Unter der Rufnummer 06071/96560 nimmt die Polizei in Dieburg alles Sachdienliche entgegen.

