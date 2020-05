Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fahrzeugbrand in Griesheim

Griesheim (ots)

Am Sonntag (10.05.2020), wurde der Zentralen Leitstelle in Dieburg der Brand eines Pkw in Griesheim, auf dem Gelände des Wilhelm-Leuschner-Parks, gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr aus Griesheim konnte den Brand zwar zügig unter Kontrolle bringen und löschen, dennoch entstand am Pkw Totalschaden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Erste Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben, dass der ältere Pkw laut Fahrer während der Fahrt zu qualmen und bis zum Anhalten bereits zu brennen begonnen hatte.

Im Bereich der Einsatzstelle kam es wegen des notwendigen Feuerwehreinsatzes und der Bergung des Pkw bis kurz vor 17:00 Uhr zu Behinderungen.

Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151-9693030

