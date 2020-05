Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Büttelborn (ots)

Im Laufe des 07.05.2020 wurde zwischen 12:00 und 14:00 Uhr in der Rhönstraße in Büttelborn ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallfahrer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen abgestellten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten anzugeben oder zu hinterlassen. Wer Hinweise zu diesem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, diese bei der Polizeistation in Groß-Gerau unter 06152/175-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Dienstgruppenvertreter, POKin Förster



Telefon: 06152/ 175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell