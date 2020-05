Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt/Weiten-Gesäß: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Michelstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Michelstadt (Weiten-Gesäß) wurde ein 12-Jähriger leicht verletzt und musste zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr die 48 Jahre alte Unfallverursacherin aus Michelstadt, mit ihrem PKW, gegen kurz nach 19 Uhr, die Straße An den Hauswiesen und beabsichtigte Weiten-Gesäß in Richtung Bad König zu verlassen. In einer Linkskurve gerät der PKW der Unfallverursacherin auf die Gegenspur und kollidiert hier frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen aus Brombachtal. Im Fahrzeug der 31-Jährigen befanden sich deren 5 Jahre alte Tochter und der 12 Jahre alte Sohn, wobei der Sohn leicht an den Beinen verletzt wurde. Die Straße musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde durch Kräfte der Feuerwehr Weiten-Gesäß abgesichert.

