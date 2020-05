Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent/Reußenkreuz-Schöllenbach: Zusammenstoß zwischen zwei Kradfahrern

Oberzent (ots)

Ein 21 jähriger Kradfahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis befuhr gegen 16:50 Uhr die L3108 aus Schöllenbach kommend in Richtung Reußenkreuz. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Kradfahrer zu Fall und kollidierte mit einem entgegenkommenden 20 jährigen Kradfahrer aus dem Odenwaldkreis. Beide Kradfahrer wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 8000,-Euro. Die FFW Schöllenbach war mit 4 Mann für die Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L3108 zeitweise gesperrt.

