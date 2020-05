Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Alleinunfall - Junge Motorradfahrerin schwer verletzt

Mossautal - Ober-Mossau (ots)

Am Freitag (08.05.) verletzte sich eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Hanau schwer, als sie gegen 15:30 Uhr die L3260 aus Richtung Spreng kommend in Richtung Ober-Mossau befuhr. Nach bisherigen Ermittlungen verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte samt Maschine an ein im Grünstreifen befestigtes Verkehrsschild. Die Fahrerin musste anschließend mit dem Hubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beträgt mindestens 3.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

POK Ihrig, PHK Rhein

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell