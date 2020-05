Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Freitag (08.05.) gegen 12:55 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Fürth ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Linienbus, der die Strecke Fürth - Reichelsheim abdeckt durch einen PKW im Begegnungsverkehr beschädigt. Nach derzeitigen Kenntnissen wurde der Bus durch eine schwarze Mercedes Limousine inkl. orangenen Anhänger einer Leihfirma beim Vorbeifahren touchiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden.

