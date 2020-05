Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zeugen nach Einbruch in Friseurladen gesucht

Riedstadt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Friseurladen in der Lise-Meitner-Straße suchen die Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Mittwoch (06.05.) und 9.40 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die aufgebrochene Eingangstür in die Geschäftsräume ein. Im Inneren wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Spinde aufgebrochen und mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Zudem erbeuteten die Kriminellen vor ihrer Flucht auch noch zahlreiche, hochpreisige Frisörartikel. Mit dem gesamten Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Hinweise. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

