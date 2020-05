Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Unbekannter macht sich auf Anwesen zu schaffen

Auto durchwühlt und Fahrräder aus Garage geschoben

Wer hat etwas bemerkt?

Bickenbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (8.5.) hat sich ein noch unbekannter Täter auf einem Grundstück in der Hügelstraße zu schaffen gemacht. Gegen 5 Uhr hatte der Unbekannte das Anwesen betreten und dort in einem Auto sowie in einer Garage offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. In diesem Zusammenhang schob er zwei Fahrräder auf den Gehweg. Weil er möglicherweise dann bei seinem weiteren Vorhaben gestört wurde, ließ er beide Räder dort stehen und trat ohne Beute die Flucht an.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich zu melden.

