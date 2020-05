Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Gustavsburg, schwarze Mercedes A-Klasse flüchtig!!!

Ginsheim-Gustavsburg, OT Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020 gegen 14:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich An der Schleuse Ecke Kettelerstraße in Gustavsburg zu einem Unfall.

Die Fahrerin einer schwarzen Mercedes A-Klasse nahm die Kurve in einem weiten Bogen und touchierte den auf der Straße An der Schleuse fahrenden weißen Firmenwagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die junge Wagenlenkerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen der Mercedes A-Klasse oder zur flüchtigen Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Tel. Nummer 06144-96660 zu melden.

