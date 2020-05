Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Nach Einbruch Geldkassette aus Friseurladen gestohlen

Bürstadt (ots)

Eine Metallkassette mit Tageseinnahmen eines Friseurladens erbeuteten Einbrechern in der Nacht zum Donnerstag (6.-7.5.) in der Mainstraße, Nähe der Bundesstraße 44. Nachdem die Ladentür aufgebrochen war, durchwühlten die Täter mehrere Behältnisse und Schränke. Ermittlungen haben ergeben, dass die mutmaßlichen Täter in derselben Nacht noch eine weitere Filiale im nahegelegenen Weinheim aufgebrochen haben.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich im Bürstädter Fall bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

