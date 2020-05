Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle erbeuten Uhren und Geldbörse

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

Nachdem sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (5.5.) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Stresemannplatz verschafften, hofft die Polizei auf Hinweise der Bevölkerung.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, gelangten die Kriminellen über ein Fenster in die Wohnung. Dort erbeuteten sie vier Uhren der Marke "Holzkern" und die Geldbörse des Bewohners. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell