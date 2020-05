Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Durchs Fenster eingestiegen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Kriminelle gelangten am Mittwoch (6.5.), zwischen 8 und 20 Uhr, in ein Wohnhaus in der Jean-Bareth-Straße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stiegen die Unbekannten durch das geöffnete Fenster in das Schlafzimmer und sperrten die Tür von innen ab. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und eine Schmuckschatulle. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen oder Nachbarn, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

