Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Strohballen geraten in Brand

Polizei ermittelt

Riedstadt (ots)

Rund vier Strohballen, abgelegt auf einem Anhänger im Bereich eines Unterstandes, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (5.- 6.5.) in Brand. Gegen 23.30 Uhr hatte der Eigentümer den hellen Lichtschein des Feuers am Feldrand, in der Gemarkung Mönchsgewann/ Außerhalb, bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Flammen konnten im Anschluss durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Der verursachte Schaden wird derzeit auf wenige Hundert Euro geschätzt. Sowohl der Unterstand, als auch der Anhänger wurden glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde niemand verletzt. Wie das Stroh sich entzünden konnte ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kripo in Rüsselsheim übernommen haben. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10, unter der Rufnummer 06142/6960, in Verbindung zu setzen.

