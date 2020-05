Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 12 Gartenhütten aufgebrochen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Ermittlungsgruppe - City in Darmstadt ermittelt in mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls, nachdem unbekannte Täter, zwischen Sonntag (3.5) und Dienstag (5.5.), 12 Gartenhütten im Seitersweg aufgebrochen haben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro, wobei die Art und der Umfang des Erbeuteten abschließend noch nicht bekannt sind. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Ermittler gegeben.

