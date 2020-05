Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle erbeuten Handtasche

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (5.5.) brachen Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus im Finkenweg ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften, erbeuteten sie eine schwarze Lederhandtasche der Marke "Liebeskind". Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

