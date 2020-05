Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb außer Rand und Band

Zwei Schaufenster zerstört

Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Darmstadt (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Dienstag (5.5) in einem Supermarkt in der Kirchstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden und im Anschluss völlig außer Rand und Band geraten.

Kurz nach 17 Uhr hatte der 27-Jährige den Markt betreten und versucht diesen, nach dem Einstecken verschiedener Getränke, ohne zu bezahlen zu verlassen. Als zwei Mitarbeiter den Verdächtigen im Eingangsbereich stoppten schlug der Täter sofort um sich. Er verfehlte aber glücklicherweise sein Ziel, so dass niemand verletzt wurde. Daraufhin zertrümmerte er jedoch die Scheibe der Ausgangstür und suchte zu Fuß das Weite.

Im Bereich der Schulstraße konnte der Fliehende von den alarmierten Streifenbeamten gestoppt werden. Bei seiner Festnahme leiste er so heftigen Widerstand, dass die Scheibe eines weiteren Geschäftes massiv beschädigt und dabei ein Polizeibeamter verletzt wurde. Noch vor Ort musste der Polizist ärztlich versorgt werden und im Anschluss seinen Dienst einstellen. Der verursachte Gesamtsachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der Beschuldigte wurde zur Wache und dort über Nacht in eine Zelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei (K35) in Darmstadt übernommen. Aktuell prüfen die Beamten, ob der wohnsitzlose Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell