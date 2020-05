Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: schwerer Verkehrsunfall auf der B 3 in Höhe der Major-Karl-Plagge Kaserne

B3 / Gemarkung Pfungstadt (ots)

Am frühen Dienstagabend (05.05.20) kam es gegen 18.40 Uhr auf der B3 in Höhe der Major-Karl-Plagge Kaserne in der Gemarkung Pfungstadt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 60 Jahre alter Mann aus Pfungstadt fuhr auf der B3 von Eberstadt kommend in Richtung Bickenbach. Circa 50 Meter hinter der Zufahrt der Kaserne geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dieser überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der Pfungstädter, als auch die 64 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Miltenberg des anderen PKW schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die beschädigten PKWs mussten abgeschleppt werden.

Der Streckenabschnitt war bis 22.20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter 06157/9509-0 bei der Polizeistation in Pfungstadt melden.

