POL-DADI: Darmstadt-Stadtmitte: Straßenbahn angefahren und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 05.05.2020 gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Frankfurter Straße in Höhe der Haltestelle Pallaswiesenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und dem Anhänger der Straßenbahn der Linie 5 in Richtung Kranichstein. Nach Aussagen von Fahrgästen fuhr der Lieferwagen rückwärts gegen den stehenden Anhänger und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Es wurde niemand verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und das Kennzeichen angeben können.

