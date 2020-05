Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 45-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Viernheim (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 45-Jähriger nach einer Kontrolle am Montag (04.05.) in einem Verfahren verantworten. Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis war gegen 16.30 Uhr durch eine Streife des Bundesamts für Güterverkehr auf der Tank- und Rastanlage an der Autobahn 659 bei Viernheim kontrolliert worden. Da der Lastwagenfahrer keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurden unsere Kollegen der Verkehrsinspektion hinzugerufen. Er legte den Beamten ein Schreiben des Rechtsamts vor, wonach er seinen Führerschein seit Anfang November hätte abholen können. Laut eigenen Erklärungen hatte er dies bisher nicht geschafft. Ermittlungen ergaben jedoch, dass dem 45 Jahre alten Fahrer der Führerschein gerichtlich entzogen wurde und eine Sperrfrist bis Oktober 2020 besteht. Das Dokument sowie seine Fahrerkarte wurden sichergestellt. Anhand der Daten konnte festgestellt werden, dass der Gestoppte über 50 mal in der Sperrfrist mit dem Lastwagen unterwegs war. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell