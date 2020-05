Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 28.04.2020 gegen 18:30 befuhr ein hellblauer Daimler die Kreuzung Vitrolles-Ring / Langstraße. Dieser hielt auf Grund querender Fußgänger ordnungsgemäß an. Das nachfolgende Fahrzeug, ein weißer Mercedes, Limousine, bemerkte dies zu spät und streifte den hellblauen Daimler. Anschließend flüchtete der weiße Mercedes in Richtung Okrifteler Straße. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder den Unfallverursacher bzw. sein/ ihr Fahrzeug beschreiben können.

Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter folgender Tel.Nr 06105-40060 auf oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Mörfelden-Walldorf

stellv. Dienstgruppenleiterin



Telefon: 06105 - 4006 0

