POL-DA: Mörlenbach: Aufbruchswerkzeug in der Weschnitz verloren

Kriminelle, die dabei waren, einen Zigarettenautomaten auf dem Bahnhofsgelände aufzubrechen, haben auf der Flucht vor der Polizei einen Koffer mit Aufbruchswerkzeug in der Weschnitz verloren.

Aufmerksame Anwohner meldeten am Dienstag (5.5.) um kurz vor 2 Uhr zwei verdächtige Männer, die gerade dabei waren, den Automaten in der Weinheimer Straße aufzubrechen. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten die Täter in den angrenzenden Wald. Die weitere Suche, bei der auch Diensthunde eingesetzt waren, führte zum Auffinden des Aufbruchswerkzeugs, dass auf der Flucht von den Tätern verloren und durch die Freiwillige Feuerwehr Mörlenbach aus dem Wasser gezogen wurde. Die Täter hingegen verschwanden durch das Dickicht.

Die gesuchten Männer sind mittleren Alters und von kräftiger Statur. Der eine Täter trug ein schwarzes Oberteil, eine Jeanshose und hat einen Haarkranz.

Wem sind die geflüchteten Männer, deren Kleidung durch die Flucht verdreckt und durchnässt sein dürfte, aufgefallen?

Alle Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler der Polizei in Heppenheim (DEG) unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

