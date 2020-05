Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Ungebetener Gast löst Alarm aus und flüchtet

Griesheim (ots)

Ein noch unbekannter Mann hatte in der Nacht zum Dienstag (5.5.) offenbar nichts Gutes im Sinn, als er sich gegen 3 Uhr Zutritt zu einem Grundstück in der Schöneweibergasse verschaffte und sich dort mit einer Taschenlampe auf der Terrasse umschaute. Glücklicherweise löste dabei der Alarm des Hauses aus und weckte somit die Aufmerksamkeit der Bewohner, die umgehend die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem zu Fuß in Richtung Otto-Wels-Weg Flüchtenden verlief ohne Erfolg. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einer weißen Kapuzenjacke bekleidet. Zudem führte er eine Umhängetasche mit sich. Im Bereich seines Oberschenkels wurde ein reflektierendes Logo wahrgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Griesheim, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06155/83850).

