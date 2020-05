Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: KTM Motorrad (DA-V 209) gestohlen

Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

In der Nacht zum Montag (3.-4.5.) haben Diebe ein in der Ludwigstraße abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller KTM, Modell KTM EXC 200, hat die Farbe Orange. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das Kennzeichen DA-V 209 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

