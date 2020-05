Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Montag (04.05.) gegen 13 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW Audi in Viernheim die Werkstraße in Richtung Industriestraße. Hierbei kam ihm ein brauner Kleinwagen entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei den PKW Audi streifte. Durch die Kollision brach bei dem Audi die Vorderachse. Der braune Kleinwagen fuhr nach der Kollision die Werkstraße in Richtung Lorscher Straße weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Lampertheim und der Telefonnummer 06206 / 9440-0 entgegen

