Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch am Nachmittag in der Uhlandstraße

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße traf der Täter auf die Hausherrin und griff, bevor er die Flucht antrat noch nach zwei Schmuckbehälter im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Um in das Haus eindringen zu können, wurde am Freitag (1.5.) gegen 15 Uhr die Terrassentür zum Wintergarten aufgehebelt. Bei der Suche nach Wertsachen traf der Kriminelle unerwartet auf die Hausbewohnerin, die zur Seite gestoßen wurde. Der Einbrecher flüchtete aus der Haustür in Richtung "Am Königsacker".

Der etwa 1,80 Meter große korpulente Täter hat schwarzes volles Haar sowie einen Bart. Er trug dunkle Kleidung, eine Steppjacke sowie Turnschuhe. Das Erscheinungsbild soll südländisch sein.

Wer am Maifeiertag rund um die Uhlandstraße den Täter bemerkt hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte in Heppenheim beim Kommissariat 10. Telefon: 06252 / 7060.

