Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Aufenthalt im Supermarkt eskaliert

Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem sich ein 29-Jähriger aus Neu-Isenburg am Samstagabend (02.05.), gegen 20.30 Uhr, in einem Supermarkt in der Farmstraße ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufhielt, eskalierte die Situation.

Auch nachdem der Sicherheitsdienst den Mann mehrfach auf den nicht vorhandenen Schutz aufmerksam machte, zeigte er sich uneinsichtig und begab sich zum Kassenbereich. Dort bezahlte er seinen Einkauf nur zum Teil und verließ den Supermarkt. Mithilfe von anderen Kunden konnte der Mann an seinem Vorhaben gehindert werden, woraufhin der Festgehaltene zunehmend aggressiv reagierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte er unter anderem mit Tritten aus der Situation zu entkommen. Hierbei wurde ein 57-Jähriger nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Nach Alarmieren der Polizei konnte der Unruhestifter mit mehreren Beamten überwältigt und festgenommen werden. Während der Festnahme zeigte sich der 29-Jährige ebenfalls renitent, indem er die Ordnungshüter mehrfach beleidigte und sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte. Dabei wurde ein Beamter am Ellenbogen verletzt und musste seinen Dienst einstellen.

Im Anschluss brachten die Beamten den Festgenommenen für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation. Hierbei ergaben sich Hinweise für den vorausgegangenen Konsum berauschender Mittel. Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin, woraufhin der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Die genauen Hintergründe seines Handelns, sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Er wird sich in Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

