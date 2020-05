Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Lagerraum von Postfiliale

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Der Lagerraum einer Postfiliale in der Bahnhofstraße geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (30.4.), 18 Uhr und Samstag (2.5.) in das Visier von Kriminellen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Lagerplatz verschafft und dort mehrere Pakete geöffnet. Ob und in welchem Umfang die Inhalte der Pakete in die Hände der Diebe fielen, ist abschließend noch nicht geklärt. Der verursachte Schaden wird bislang auf rund 200 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9693810).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell