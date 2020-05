Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Mit 1,69 Promille in parkende Autos gekracht

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Samstag (02.05.), gegen 2.24 Uhr, krachte eine 43-Jährige Autofahrerin in der Bahnstraße in geparkte Autos und hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Nach derzeitigem Kenntnistand bog die 43 Jahre alte Frankfurterin aus der Karlsbader Straße in die Bahnstraße ein. Beim Abbiegen, krachte die Fahrerin mit ihrem Mercedes in einen grünen Opel, der auf der gegenüberliegenden Seite parkte. Durch den Aufprall und im Rahmen eines Ausweichmanövers wurden zwei weitere Autos, ein schwarzer BMW und ein grauer Opel, beschädigt.

Das Auto der 43-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein Test zeigte 1,69 Promille an. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Ob der vorherige Alkoholkonsum ursächlich für den Unfall war, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Die Frankfurterin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

