Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schaufenster von Friseurgeschäft mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (1.5.), 16 Uhr bis Sonntagmorgen (3.5.), 9 Uhr, haben Unbekannte ihr Unwesen in der Rheinstraße getrieben und das Schaufenster eines Friseurladens mit schwarzer Farbe besprüht. Der dabei verursachte Schaden dürfte sich auf mindestens 200 Euro belaufen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, entgegen.

