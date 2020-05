Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Holzwände Waldhütte zerstört /Unbekannte randalieren auf Wanderrastplatz

2000 Euro Sachschaden

Dieburg (ots)

Auf dem Wanderrastplatz Jakobsborn im Dieburger Stadtwald haben am Samstag (3.5.) unbekannte Vandalen gewütet. Ersten Erkenntnissen zufolge war die dortige Waldhütte am Vormittag, gegen 10 Uhr, in das Visier der Täter geraten. Dort rissen sie die Holzwände ab und verteilten zudem großflächig Müll auf der gesamten Anlage. Nach ersten Schätzungen dürfte der damit verursachte Schaden im vierstelligen Bereich und mindestens 2000 Euro betragen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingleitet und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell