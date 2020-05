Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Ungebetene Besucher im Mehrfamilienhaus /Bargeld aus Wohnung gestohlen/ Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Oberstraße, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Sonntag (3.5.), in der Zeit zwischen 14.30 und 19.30 Uhr, waren die Räume der Wohnung in das Visier der noch unbekannten Täter geraten. Nachdem die Kriminellen sich Zutritt verschafft hatten, suchten sie nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

