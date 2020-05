Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht !

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf: In der Berliner Straße wurde ein geparkter silberner PKW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heckstoßfänger beschädigt. Der Unfall ereignete sich am 02.05.2020 im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 11:30 Uhr. Können Sie Hinweise auf einen Verursacher geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf.

