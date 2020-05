Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt

Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am 30.04.2020 kam es gegen 08:30 Uhr in der Nieder-Ramstädter-Straße in 64372 Ober-Ramstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen VW Polo auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 68 um sich am dortigen Spargelstand Spargel zu kaufen. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an der linken Seite seiner Heckstoßstange fest. Blaue Lackanhaftungen waren zu erkennen. Kurz zuvor habe ein blauer "Bus" links neben dem beschädigten Fahrzeug gestanden. Die Fahrerin des "Busses" habe unmittelbar vor dem Geschädigten Spargel am Spargelstand gekauft. Die Fahrerin wird als ca. 170 cm groß, schlank, mit kurzen schwarzen Haaren und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Getragen habe sie eine kurze Strickjacke.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

