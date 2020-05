Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Feuer an einer Gartenhütte

Raunheim (ots)

Am Freitag (01.05.) wurde durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau gegen 06.25 Uhr ein Feuer in der Kleingartenanlage am Schnelser Weg gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen entstand auf einer dortigen Gartenparzelle ein Brand, bei welchem ein zwei Hütten verbindendes Vordach beschädigt wurde. Die Feuerwehr Raunheim war mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zur Ursache können bislang keine Angaben gemacht werden, ein technischer Defekt ist jedoch nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Berichterstatter: PHK Wendland, Polizeistation Rüsselsheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

