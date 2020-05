Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Geschädigter von Verkehrsunfall auf Penny-Parkplatz/Carl-Benz-Str. gesucht

Erbach (ots)

Am 30.04.2020 gegen 20:00 Uhr kam es, nach Angaben eines Zeugen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Citroen und einem schwarzen Kleinwagen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes, wobei vermutlich an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne den Schaden polizeilich zu melden, bzw. den Geschädigten zu verständigen. Da der Geschädigte der Polizei nicht bekannt ist, wird dieser und auch weitere Zeugen des Vorfalles gebeten sich mit der Polizeistation Erbach 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

