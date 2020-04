Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Spiegel abgefahren und anschließend geflüchtet

Riedstadt-Leeheim (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch (29.04.), 19.00 Uhr und Donnerstag (30.04.), 07.00 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen grauen Toyota Corolla, der in der Erfelder Straße 51 in Riedstadt-Leeheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 250 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem linken Außenspiegel beschädigt wurde. An der Unfallstelle wurde der Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Ford. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell