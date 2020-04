Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rettungswagen im Einsatz - Ausweichmanöver mit Blechschaden

Darmstadt (ots)

Ein Taxi ist am Donnerstagmorgen (30.4.) in der Landgraf-Georg-Straße, kurz vor der Einmündung in die Hanauer Straße, auf einen Skoda Oktavia Kombi aufgefahren, nachdem ihnen ein Rettungswagen im Einsatz in der Hanauer Straße entgegenfuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr im Bereich der Kurve am Ostbahnhof. Der Rettungswagen wurde von den Beteiligten erst im letzten Moment wahrgenommen. Beide Autos wichen nach rechts auf den Gehweg aus. Der 35-jährige Taxifahrer aus Darmstadt konnte nicht rechtzeitig hinter den Skoda des 38 Jahre alten Fahrers aus Großostheim anhalten und fuhr gegen die Stoßstange. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

Die Unfallbeteiligten Autofahrer gaben an, das Martinshorn des Rettungswagens nicht gehört zu haben. Das 1. Polizeirevier sucht Zeugen, die zur Unfallzeit im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren und Angaben zu der Fahrweise und den Sonderzeichen des Rettungswagens geben können. Telefon: 06151 / 969-3610.

