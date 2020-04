Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Alkoholisiert aus der Spur geraten? Polizei sucht Unfallstelle

Fürth (ots)

Am Straßenrand der Heppenheimer Straße/ Am Linnenbach, Bundesstraßen 38/ 460, haben Verkehrsteilnehmer eine aufgelöste Autofahrerin am Mittwochabend (29.4.) angetroffen, die offensichtlich auf ihre Fahrstrecke einen Unfall verursacht hat. Die Beifahrertür der 57 Jahre alten Opel-Fahrerin wies frische Unfallspuren auf. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Für die Ermittlungen wurde der Frau Blut abgenommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei in Heppenheim konnte bislang den Unfallort nicht finden und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Unfallzeit könnte gegen 21 Uhr zwischen Rimbach und Fürth gewesen sein. Das Unfallauto hat eine rot Lackierung. Alle Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

