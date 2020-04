Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal

Klein-Bieberau: Brand durch Funkenflug ausgelöst

Modautal / Klein-Bieberau (ots)

Teile eines landwirtschaftlichen Betriebs gerieten am Mittwochnachmittag (29.04.), gegen 16.16 Uhr, in der Bieberauer Straße durch einen Funkenflug in Brand, wobei ein 41-Jähriger leicht verletzt wurde.

Im Rahmen von Flex-Arbeiten geriet nach derzeitigem Kenntnisstand die Werkstatt durch den Funkenflug in Brand. Durch das rasche Ausbreiten des Feuers, fing neben der Werkstatt, auch die Agrar-Tankstelle, eine Garage sowie zwei Getreide-Silos des Hofes Feuer. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf circa 25.000 Euro.

Das Feuer konnte durch die Wehren von Modautal und Groß-Bieberau schnell gelöscht werden, die mit 10 Fahrzeugen und rund 72 Personen eingesetzt waren. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Rettungs- und einem Notarztwagen am Brandort.

Der 41-Jährige verletzte sich bei dem Brand nach bisherigen Erkenntnissen leicht und konnte vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden.

