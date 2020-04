Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern

Darmstadt: Zwei Festnahmen, Wohnungsdurchsuchungen und ein Haftbefehl nach Raubüberfall auf Wettbüro

Groß-Zimmern / Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro Anfang Februar haben Polizeikräfte am Mittwoch (29.04.) zwei Tatverdächtige festgenommen und im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen Beweismittel sichergestellt. Gegen 22 Uhr am 9. Februar 2020 hatte ein bis dato noch unbekannter Täter das Geschäft in der Bahnstraße in Groß-Zimmern betreten, den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Euro erbeutet. Da er eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte, konnte er nicht näher beschrieben werden und flüchtete zunächst unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Im Rahmen der anschließenden, intensiven Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei und durch die Auswertung von Überwachungsbildern richtete sich der Tatverdacht schließlich auf einen 26 Jahre alten Mann aus Groß-Zimmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen war bei dem Überfall auch sein 21-jähriger Bruder aus Darmstadt beteiligt. Beide Männer wurden bei einem Polizeieinsatz am frühen Mittwochmorgen in ihren Anwesen festgenommen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismittel sowie Kleinstmengen Rauschgift sicher. Der 26 Jahre alte Haupttäter, der wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung unter laufender Bewährung stand, wurde im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter am Amtsgericht Dieburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den Festgenommenen in eine Haftanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell